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Украина прокомментировала «давление Трампа» на Зеленского

Валентина Пескова
07:14 21.09.2019
Телефонный разговор между президентами Украины и США состоялся в июле этого года, во время которого, по сообщениям американских СМИ, Трамп якобы «давил» на Зеленского.
Украина прокомментировала «давление Трампа» на Зеленского
© Фото: Ron Sachs Consolidated News Photos Globallookpress

Разговор между президентами Украины и США, который они провели в июле этого года, был длинным и дружественным. Об этом заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, Дональд Трамп не оказывал никакого давления на Владимира Зеленского.  

«Я знаю, о чем был разговор. Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был длинным, был дружественным, и касался многих вопросов, на которые нужно давать достаточно серьезные ответы», - цитирует Пристайко издание «Громадське».

Ранее американские СМИ написали, что Дональд Трамп якобы оказывал давление на Владимира Зеленского во время переговоров, вынуждая его начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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