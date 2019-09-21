Украина прокомментировала «давление Трампа» на Зеленского

Разговор между президентами Украины и США, который они провели в июле этого года, был длинным и дружественным. Об этом заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, Дональд Трамп не оказывал никакого давления на Владимира Зеленского.

«Я знаю, о чем был разговор. Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был длинным, был дружественным, и касался многих вопросов, на которые нужно давать достаточно серьезные ответы», - цитирует Пристайко издание «Громадське».

Ранее американские СМИ написали, что Дональд Трамп якобы оказывал давление на Владимира Зеленского во время переговоров, вынуждая его начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.