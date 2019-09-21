«Пришельцы!»: всего 2 тысячи человек собрались на штурм военной базы «Зона 51»

То, что начиналось, как шутка в соцсети Facebook, вылилось в масштабную акцию. «Штурмовать» секретную американскую военную базу «Зона 51» в штате Невада собралось более двух тысяч человек. Как сообщает телеканал 8 News NOW, незадолго до этого у базы были замечены около 75 человек, при этом некоторые из них были в костюмах инопланетян.

У других людей на головах надеты шапочки из фольги. Время от времени толпа скандирует: «Пришельцы! Пришельцы!» По данным телеканала, мероприятия прошли в поселениях Рейчел и Хайко.

Отмечается, что некоторые собравшихся рассматривают акцию просто, как увеселительное действо. Поскольку человек, изначально объявивший ней в cоцсети, сразу заявил, что это шутка, однако его призыв о «штурме» быстро подхватили, он и стал вирусным.

«Мы сюда ехали специально на машине всю ночь, спали час или два от силы. Дорога заняла 15 часов», - рассказывает Джаред из Вашингтона. «Я здесь просто для того, чтобы посмотреть, как люди делают всякие глупые вещи», - говорит Джейкоб из Аризоны.

Ранее полиция уже задержала двух человек в «Зоне 51». Женщина пыталась пролезть под воротами объекта и попасть на закрытую территорию, а мужчина решил справить малую нужду неподалеку.

Все началось с того, что американец Метти Робертс создал в Facebook страницу под названием «Штурм зоны 51: они не смогут остановить всех нас». После чего более двух миллионов человек выразили готовность прорваться на территорию таинственного объекта.