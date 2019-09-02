Чудовище с десятками щупальцев: у берегов Аляски выловили удивительное животное
Видео за две недели набрало на Facebook миллион просмотров.
© Видео: Sarah Vasser-Alford, Facebook © Фото: Sarah Vasser-Alford, Facebbok
У побережья Аляски рыбак поймал странное морское существо с десятками щупальцев. Видеозапись с морским «чудовищем» он разместил в Сети.
Щупальца неведомого животного собираются вместе в центре, образуя кровавый центр.
Многие пользователи соцсетей сравнили непонятное животное с героем из фильма «Чужой».
Запись была опубликована в Facebook две недели назад, за это время видео посмотрел 1 миллион человек.