Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и традиции

Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы и просят у нее сохранить семью и благополучие, а также детей.

Праздник Рождества Богородицы был предположительно установлен в начале VI вв. в Византии. С тех пор он стал одним из почитаемых праздников для христиан.

Дева Мария родилась в городе Назарете у семье Анны и Иоакима, когда они уже были в преклонном возрасте. Весть о том, что у них родится дочь, через которую миру будет дано всему миру, им принес архангел Гавриил.

На Руси праздник приходится на окончание жатвы, а также посвященным ему гуляния.

В храмах проходят торжественные и праздничные службы, поэтому верующие идут в церковь и участвуют в богослужении. В этот день необходимо отложить все дела, любая тяжелая работа запрещается. В этом день нужно сосредоточиться на духовном, провести день в кругу семьи.

Согласно традициям, в праздник запрещено ссориться или злиться на кого-либо. Не принято пользоваться ножницами, заниматься рукоделием и даже резать хлеб. Под запретом и поход к парикмахеру. Кроме того, нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

В этот день в России обращают внимание на погоду, потому что она предскажет будущую зиму. Если птицы летают высоко в этот день - то зима еще не спешит, а если низко - вскоре придет. Если весь день идет дождь, то он продлится еще недель семь, а роса на траве «анонсировала» заморозки и иней