Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
Инцидент произошел рядом с округом Вентура в районе Санта-Круз.
© Видео: CBS Los Angeles, YouTube © Фото: VCFD_PIO, Twitter
В результате пожара на корабле рядом с берегами Калифорнии погибли тридцать четыре человека.
Инцидент случился рядом с округом Вентура в районе Санта-Круз. На место происшествия выдвинулись спасатели.
Как сообщает Fox News, ссылаясь на местное пожарное управление, нескольких членов экипажа удалось спасти, в настоящее время ведется эвакуация.