Участок Филевской линии метро закроют на несколько дней

В субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября, для пассажиров закроют участок Филевской линии (голубой) Московского метрополитена между станциями «Киевской» и «Кунцевской». Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Закрытие станций необходимо для завершения работ по обновлению путевой инфраструктуры и благоустройству прилегающей территории и подключению энергосистем.

Так, будут закрыты станции Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». При этом станция «Киевская» Филевской линии будет работать. Поэтому пассажиры смогут добраться до станций «Международная» и «Александровский сад», либо сделать пересадку на Кольцевую или Арбатско-Покровскую линию.

На участке, который обслуживали закрытые станции, будут курсировать компенсационные автобусы «КМ1» и «КМ2».

«Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 23 сентября, в 5.30», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили, что в связи с закрытием станций, в выходные изменится схема движения наземного транспорта. Для автобусов будет введена обособленная полоса на участке Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.