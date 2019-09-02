Юная красавица: как девочка из Ярославской области очаровала всех на конкурсе в Македонии

Юная жительница Рыбинска в Ярославской области Кристина Орлянская стала победительницей конкурса красоты и таланта «Miss European Beauty 2019», который проходил в Македонии. Мать девочки Оксана Орлянская рассказала «Звезде», как шла подготовка к конкурсу, и о все предыдущих титулах 10-летней красавицы.

«Дочка очень довольна победе, что смогла завоевать звание "Miss European Beauty 2019", к данному званию шли мы, конечно, очень долго, на протяжении года. В плане подготовок к данной победе были репетиции, были различные задумки, воплощали мы их в жизнь. Начиналось у нас все с конкурса по Ярославской области, в нем Кристина стала первой вице-мисс. Дальнейший путь лежал у нас через Москву, через подиум Вячеслава Зайцева на конкурсе "Мисс Россия", в нем Кристина стала второй вице-мисс России-2019. Это послужило нам отправной точкой на конкурс в Македонию», - рассказала она.

Напомним, девочка завоевала корону в категории TEEN. Она продемонстрировала свои вокальные данные, исполнив песню о России.