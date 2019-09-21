Гель для рук оказался бесполезен от вирусов

Японские ученые из Киотского университета провели исследование, результаты которого показали, что использование антисептических дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе не спасет от вируса гриппа. Оказалось, что вирус способен выжить даже после двух минут обработки антисептиком и погибает только по истечении четырех минут.

А вот обычный способ мытья рук с мылом может убить вирус за 30 секунд. Исследователи полагают, что так происходит, поскольку липкая консистенция человеческой слюны изолирует содержащиеся в ней вирусы.

Доказано, что антибиотики, которые входят в состав антисептиков, совершенно бесполезны от вирусов и способны бороться только с бактериями, пишет Daily Mail.