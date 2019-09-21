Книги, Wi-Fi и безнал: в Германии сравнили жизнь в России и Европе

Журналист из Германии Доминик Калус рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев. Об этом он написал в статье для Ostexperte.de.

Автор пожаловался, что в России, даже в Москве, существует языковая проблема. Многие россияне не говорят по-английски и поэтому у иностранцев могут возникнуть трудности в супермаркете или транспорте.

«Любая покупка в супермаркете становится стресс-тестом, так же как и любая просьба о помощи в общественном месте», - сказал немецкий журналист.

Калус отметил, что при этом россияне почти не улыбаются, потому что «смех без причины – признак дурачины». При этом он заявил, что когда видел улыбки на лицах жителей России, то они действительно «шли от сердца».

Доминик Калус поведал согражданам о том, что московское метро для него оказалось слишком громким. Во время поездки, пишет он, сложно разговаривать и поэтому «местные жители сидят тихо и молчат», а иностранцев можно узнать по оживленным разговорам.

Еще одним отличием россиян журналист назвал любовь к книгам и русским писателям, а также, по всей видимости, к музеям. Он обратил внимание, что в России наличные деньги становятся редким явлениям, а безналичный расчет оказался крайне популярным.

Кроме того, журналиста удивил бесперебойный и доступный везде интернет. Он рассказал, что в городе можно встретить большое количество точек с бесплатным Wi-Fi: в метро, в парках.

«Тому, для кого Россия еще ассоциируется с технической отсталостью, следует срочно отправиться сюда», - подчеркнул Калус.

В гастрономическом плане немецкий автор оказался разочарованным из-за отсутствия хорошего сыра. По его мнению, «сыр из супермаркета на вкус, в лучшем случае, как ничего».

В перечне его различий также оказались зарплата, разбитая на две части, и езда на велосипеде в связи с огромными расстояниями, даже несмотря на то, что люди в Москве активно пользуются велопрокатом и планируется много велосипедным дорожек.

И, наконец, русские женщины, которые отличаются поведением от немок. По словам журналиста, в России создался «противоречивый» образ женщины. Дело в том, что в стране гендерные роли «традиционно цементированы», поэтому оценить их, исходя из масштабов европейского феминизма, не получится.