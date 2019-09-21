В Раде собирают подписи за снятие неприкосновенности с Зеленского

Парламентская фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» приступила к сбору подписей за лишение неприкосновенности президента Украины Владимира Зеленского и судей в стране.

Представители партии считают, что инициатива даст возможность сделать всех равными перед законом, в том числе вертикаль власти. Свои подписи должны поставить 150 народных избранников.

«Принятие данного законопроекта обеспечит системность, полноту, четкость и непротиворечивость конституционного регулирования общественных отношений и снимет напряжение в обществе в вопросе неприкосновенности власти», - сообщается на сайте партии.

Третьего сентября Верховная рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности. Это решение поддержали 373 народных избранника при необходимом минимуме в 300 голосов. Закон вступит в силу с 1 января следующего года.