«Опоздаю к пахану на юбилей»: экс-участник «Дома-2» сбил байкера и сбежал
Алексеев в хамской манере отказался оформлять дорожно-транспортное происшествие.
© Видео: Mash © Фото: Mash
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» 32-летний Филипп Алексеев устроил скандал на Московской кольцевой автодороге.
Мужчина ехал в аэропорт на автомобиле каршеринга. Он так торопился, что ехал по обочине за машиной скорой помощи.
В спешке он задел мотоциклиста, которого от удара отбросило на другую легковушку. В результате у автомобиля помялась дверь. Алексеев не стал останавливаться, а продолжил движение, проехав по колесу мотоцикла.
Байкеры догнали и остановили нарушителя. Он отвечал им крайне грубо, ругался матом, кричал, но ДТП отказался оформлять. Кадры с места аварии публикует Mash.
«Я опоздаю на самолет к пахану на юбилей. Вы конченные! Вы что творите?» - проорал Филипп, сел в авто и скрылся.