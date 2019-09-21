«Опоздаю к пахану на юбилей»: экс-участник «Дома-2» сбил байкера и сбежал

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» 32-летний Филипп Алексеев устроил скандал на Московской кольцевой автодороге.

Мужчина ехал в аэропорт на автомобиле каршеринга. Он так торопился, что ехал по обочине за машиной скорой помощи.

В спешке он задел мотоциклиста, которого от удара отбросило на другую легковушку. В результате у автомобиля помялась дверь. Алексеев не стал останавливаться, а продолжил движение, проехав по колесу мотоцикла.

Байкеры догнали и остановили нарушителя. Он отвечал им крайне грубо, ругался матом, кричал, но ДТП отказался оформлять. Кадры с места аварии публикует Mash.