ВДВ «нового типа»: необычное использование Ми-8 отработали на «Центр-2019»

В ходе учения «Центр-2019» была продолжена работа над экспериментом по созданию соединений ВДВ «нового типа».

В рамках эксперимента в составе тактического воздушного десанта на 128 вертолетах армейской авиации на полигоне Донгуз совместно с российскими десантниками 31-й отдельно десантно-штурмовой бригады учебно-боевые задачи отработали группы специального назначения вооруженных сил Пакистана и Киргизии.

Всего в тактическом десантировании принимали участие около 1,5 тысяч десантников Ульяновского десантно-штурмового соединения.

«Впервые в рамках эксперимента на этапе высадки аэромобильного резерва использовались вертолеты Ми-8 для переброски личного состава, а также доставки гаубиц Д-30 на внешней подвеске вертолета», - сообщили в Минобороны.

Также транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» авиационной группировки армейской авиации выполнили переброску автомобилей УАЗ.

Применение такого способа доставки значительно увеличило маневренность артиллерийских подразделений независимо от условий и рельефа местности, в том числе и в горных районах.

Впервые в истории Вооруженных Сил России в рамках учения «Центр-2019» в составе оперативного десанта была осуществлена выброска парашютно-десантного полка в полном составе со штатным вооружением и военной техникой.