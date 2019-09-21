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ВДВ «нового типа»: необычное использование Ми-8 отработали на «Центр-2019»

Наталья Вальханская
05:44 21.09.2019
Вертолеты Ми-8 впервые перебросили батарею гаубиц Д-30 на внешней подвеске в ходе учений «Центр-2019».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

В ходе учения «Центр-2019» была продолжена работа над экспериментом по созданию соединений ВДВ «нового типа».

В рамках эксперимента в составе тактического воздушного десанта на 128 вертолетах армейской авиации на полигоне Донгуз совместно с российскими десантниками 31-й отдельно десантно-штурмовой бригады учебно-боевые задачи отработали группы специального назначения вооруженных сил Пакистана и Киргизии.

Всего в тактическом десантировании принимали участие около 1,5 тысяч десантников Ульяновского десантно-штурмового соединения.

«Впервые в рамках эксперимента на этапе высадки аэромобильного резерва использовались вертолеты Ми-8 для переброски личного состава, а также доставки гаубиц Д-30 на внешней подвеске вертолета», - сообщили в Минобороны.

Также транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» авиационной группировки армейской авиации выполнили переброску автомобилей УАЗ.

Применение такого способа доставки значительно увеличило маневренность артиллерийских подразделений независимо от условий и рельефа местности, в том числе и в горных районах.

Впервые в истории Вооруженных Сил России в рамках учения «Центр-2019» в составе оперативного десанта была осуществлена выброска парашютно-десантного полка в полном составе со штатным вооружением и военной техникой.

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