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Названа предполагаемая причина пожара в ТЦ во Владивостоке

Андрей Аркадьев
05:32 21.09.2019
Площадь возгорания составила тысячу «квадратов». Пожар тушили несколько часов.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России

Торговый центр «Максим» расположенный на Проспекте 100-летия Владивостока, загорелся предположительно после взрыва газового баллона в фудкорте на верхнем этаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Приморья.

Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города в 06.06 местного времени (23.06 по Москве). Пожарные службы были на месте ЧП через шесть минут. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. 

В тушении принимали участие 56 человек личного состава спасателей и 19 единиц техники. К 10 часам горение удалось локализовать.

Пожар практически полностью уничтожил крышу, частично обрушились конструкции здания. По предварительным данным, никто не пострадал.

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