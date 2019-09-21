Названа предполагаемая причина пожара в ТЦ во Владивостоке

Торговый центр «Максим» расположенный на Проспекте 100-летия Владивостока, загорелся предположительно после взрыва газового баллона в фудкорте на верхнем этаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Приморья.

Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города в 06.06 местного времени (23.06 по Москве). Пожарные службы были на месте ЧП через шесть минут. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

В тушении принимали участие 56 человек личного состава спасателей и 19 единиц техники. К 10 часам горение удалось локализовать.

Пожар практически полностью уничтожил крышу, частично обрушились конструкции здания. По предварительным данным, никто не пострадал.