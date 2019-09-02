Главком ВКС поздравил курсантов-первокурсников ВУНЦ ВВС ВВА с Днем знаний

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин поздравил первокурсников Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронежском гарнизоне Западного военного округа с началом учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Более 100 лет курсанты встречают торжественно День знаний в стенах академии. Первая торжественная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась 1 сентября 1919 года.

По традиции, во время построения командного, офицерского и курсантского состава начало нового учебного года будет открыто ветераном академии и первокурсником ударом в колокол, найденный на территории ВУЗа во время Великой Отечественной войны.

Завершится торжественное построение прохождением торжественным маршем и плац-концертом роты почетного караула академии.

В строю также будут находиться около 1,5 тысяч курсантов 1 курса, поступивших в академию в августе 2019 года.