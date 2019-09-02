Путин раскритиковал работу по восстановлению Приангарья после паводка

Решение проблемы обеспечения жильем жителей из пострадавших от паводка районов Приангарья происходит очень медленно, заявил Владимир Путин.

Президент напомнил, что в результате крупного наводнения без жилья остались свыше 17 тысяч человек.

«Огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение этой проблемы продвигается слишком медленно, несмотря на то, что на федеральном уровне именно на это целевым образом выделено свыше 14 миллиардов рублей», - сказал Путин на совещании по вопросу жилищного обеспечения граждан, которые пострадали от паводков.

По данным главы государства, к 13 августа из 5143 семей получили свидетельства о предоставлении соцвыплат на покупку жилья менее 1,5 тысячи семей (1483), а оплачено из этих свидетельств 128 - это около 347 миллионов рублей.

«Деньги-то есть - надо разворачиваться быстрее. При этом далеко не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жилье», - сказал Путин.

Президент также отметил, что при решении вопросов ликвидации последствий наводнения в Приангарье много управленческих сбоев и волокиты.

«Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно», - добавил глава государства.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошли паводки. В результате них 25 человек погибли, шесть пропали без вести. За время наводнения под водой оказались около 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста.

От разгула стихии пострадали свыше 45 тысяч человек. Наибольший ущерб наводнение нанесло городам Нижнеудинск и Тулун.