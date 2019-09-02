От Калининграда до Владивостока: как отпраздновали День знаний в России

В новом учебном году за парты сели 16 миллионов учеников. Только в Москве первый звонок прозвенел для 115 тысяч первоклассников.

Праздник отмечали по всей России. И в каждом учебном учреждении он прошел по-разному.

В общеобразовательные школы на торжественные линейки в парадных нарядах дети собираются с цветами в руках.

В Еврейской автономной области и Хабаровском крае пострадавшим от паводка детям помогали попасть на учебу спасатели – их переправили на лодках и в буквальном смысле несли на руках.

А в Екатеринбурге суворовцы торжественно получили свои первые в жизни погоны.

В Кемерово открыли новое Президентское кадетское училище. Его учениками стали 360 мальчиков. На церемонию открытия приехал заместитель министра обороны Николай Панков, который поздравил учащихся и дал старт новому учебному году.