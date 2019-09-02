Перегруженная фура обрушила мост через реку под Красноярском
В связи с обрушением дорогу пришлось перекрыть.
© Фото: КрУДор
В Кежемском районе Красноярского края перегруженная фура обрушила мост через реку Курейская.
«Деревянный мост грузоподъемностью десять тонн обрушился в результате проезда перегруженной фуры, вес которой кратно превышал максимальную разрешенную нагрузку на переправе», - говорится в сообщении пресс-службы краевого управления дорог (КРУДОР).
В сообщении ведомства отмечается, что в связи с происшествием дорогу пришлось перекрыть.
Сейчас на 61-м километре автомобильной дороги Ново-Болтурино - Новая Недокура для всех видов транспорта движение закрыто. Объезда нет. В результате происшествия никто не пострадал.