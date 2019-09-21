Во время «штурма» «Зоны 51» начались задержания

Около 75 человек приготовились к шуточному штурму «Зоны 51», собравшись возле забора секретной военной базы в Неваде.

Уже известно о двоих задержанных - это женщина, которая пыталась пролезть под воротами объекта и попасть на закрытую территорию и мужчина, который справлял малую нужду неподалеку, сообщает Associated Press.

В конце июня американец Метти Робертсом создал в Facebook страницу под названием «Штурм зоны 51: они не смогут остановить всех нас». Более двух миллионов человек выразили готовность прорваться на территорию таинственного объекта.

По слухам, на базе находятся останки космических кораблей инопланетян, а также секретные лаборатории с пришельцами, над которыми спецслужбы США проводят опыты. На самом же деле там разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения.