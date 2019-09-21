Летят искры и все залито водой: видео изнутри горящего ТЦ в Приморье

Сотрудники МЧС, задействованные при тушении пожара в торговом центре «Максим» во Владивостоке, ведут борьбу с огнем внутри здания.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Звезды», видно, как пожарные заходят в ТЦ и поднимаются по лестнице. Сверху на них сыплются искры, на стенах видно всполохи пламени, а пол залит водой.

К настоящему моменту возгорание удалось локализовать на площади в тысячу «квадратов». По предварительным данным, пожар начался в одном из ресторанов на пятом этаже. Сведений о пострадавших не поступало.