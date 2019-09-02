Фура раздавила автомобиль после массового ДТП на М-4: четверо погибли

В Бобровском районе Воронежской области произошла крупная авария. По информации регионального ГУ МЧС, на 688-м км трассы М-4 «Дон» столкнулись сразу пять автомобилей: Lada Largus, «МАЗ», Nissan, Ford Focus и Opel.

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Как сообщает ведомство, в результате аварии фура завалилась на бок и придавила легковой автомобиль, в котором погибли три человека. Еще в одной легковой машине находились взрослый и ребенок (взрослый погиб).

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Всего в легковых автомобилях было восемь человек, из них четверо погибло. Два человека госпитализированы (водитель фуры и ребенок).

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На месте ДТП работают специалисты.