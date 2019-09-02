На Землю обрушилась вторая по силе магнитная буря

На Землю обрушилась вторая по силе за текущий год магнитная буря, которую зафиксировали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).

«Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете», - говорится на сайте института.

Как рассказали специалисты, начало колебаний магнитного поля они зафиксировали 31 августа, оно продолжалось все воскресенье и продлилось все утро понедельника. Как отмечают исследователи, днем 31 августа и вечером 1 сентября уровень бури соответствовал двум баллам по пятибалльной шкале.

© ФИАН

Ученые прогнозируют, что к середине сегодняшнего дня амплитуда колебаний поля уменьшится, и не позднее утра вторника геомагнитная обстановка полностью стабилизируется.

Происходящая магнитная буря, по словам специалистов, стала второй по силе в 2019 году. Более сильное геомагнитное событие зафиксировали в мае, тогда буря достигла трех баллов из пяти возможных.