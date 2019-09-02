Главного военного прокурора Украины уволили

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сказано на сайте ведомства.

Согласно указу, Матиос был уволен с должности главного военного прокурора, а также исключен из списков личного состава ГПУ.

Кроме того, Анатолий Матиос был направлен в Министерство обороны Украины для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы.

Весной украинские журналисты писали, что главный военный прокурор бежал из страны, чтобы не отвечать «за десятки сфальсифицированных доказательств и протоколов». По данным СМИ, у Матиоса произошел конфликт с экс-президентом Петром Порошенко. Позже военный прокурор опроверг эту информацию.