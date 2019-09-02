Умер посол России в Египте
На 69-м году жизни ушел из жизни Сергей Кирпиченко.
© Фото: Сергей Мамонтов , РИА Новости
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер сегодня, 2 сентября. Об этом «Звезде» рассказали в МИД РФ.
Политику было 68 лет. Причина смерти к настоящему моменту неизвестна.
Должность посла РФ в Египте Кирпиченко занимал с 2011 года. Помимо этого, он являлся полномочным представителем в Лиге Арабских Государств, а также был послом в ОАЭ, Ливии и Сирии.
Политик награжден Орденом Дружбы в 2011 году и Орденом Почета в 2019 году.