Умер посол России в Египте

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер сегодня, 2 сентября. Об этом «Звезде» рассказали в МИД РФ.

Политику было 68 лет. Причина смерти к настоящему моменту неизвестна.

Должность посла РФ в Египте Кирпиченко занимал с 2011 года. Помимо этого, он являлся полномочным представителем в Лиге Арабских Государств, а также был послом в ОАЭ, Ливии и Сирии.

Политик награжден Орденом Дружбы в 2011 году и Орденом Почета в 2019 году.