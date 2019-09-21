Пожар в ТЦ во Владивостоке сняли с коптера

Мощный пожар, разгоревшийся на площади в тысячу квадратных метров в торговом центре «Максим» во Владивостоке» уничтожил последние этажи здания, на которых находились развлекательные зоны и рестораны.

«Звезда» публикует кадры, снятые с коптера, на которых видно весь масштаб ЧП. Крыша ТЦ почти полностью уничтожена, из сгоревших конструкций валят клубы серого дыма, за которыми кое-где можно увидеть языки пламени, все еще пожирающие внутренние конструкции строения.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительным данным, пожар начался в фудкорте около шести утра по местному времени. Сведений о пострадавших не поступало.