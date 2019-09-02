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МАКС-2019 завершился в Жуковском: лучшие выступления и итоги авиасалона

Валентина Пескова
01:11 02.09.2019
1 сентября состоялось закрытие 14-го Международного авиационно-космического салона в городе Жуковский Московской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Olga Sokolova Global Look Press

Заключительный день Международного авиасалона МАКС-2019 преподнес зрителям немало сюрпризов. Во время авиашоу самолеты показали фигуры высшего пилотажа, включая петлю Нестерова, бочку, колокол и другие. Помимо этого в небе можно было увидеть изображения «2019» и «MAKS» в честь авиасалона.

Гвоздем программы по праву можно назвать российский флаг, который нарисовали в воздухе как пилотажная группа «Русь», так и самолет Бе-200ES, сбросивший партиями воду в виде триколора.

По завершении выступлений состоялась церемония награждения пилотажных групп. Почетные дипломы вручили командам «Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России» и «Русь».

По информации ГУ МВД по Московской области, с 27 августа по 1 сентября авиасалон посетили более 578 тысяч человек.

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