Пеплопад на Камчатке: жители публикуют видео после активности Шивелуча

Жители Камчатского края делятся видео и фотографиями, на которых запечатлен пеплопад после того, как вулкан Шивелуч выбросил 30 августа столб пепла на высоту 7500 метров.

«Пеплопад в поселке Ключи», - говорится в паблике в Instagram.

Как говорится на сайте Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана. В сообщении было сказано, что на пути его распространения отсутствовали населенные пункты.

Вулкану был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Шивелуч находится в 45 км от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе, где проживают около пяти тысяч человек.