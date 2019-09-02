Пеплопад на Камчатке: жители публикуют видео после активности Шивелуча
Высота выброса пепла Шивелуча составила до 7500 метров.
© Видео: kamchatka_online, Instagram © Фото: kamchatka_online, Instagram
Жители Камчатского края делятся видео и фотографиями, на которых запечатлен пеплопад после того, как вулкан Шивелуч выбросил 30 августа столб пепла на высоту 7500 метров.
«Пеплопад в поселке Ключи», - говорится в паблике в Instagram.
Как говорится на сайте Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана. В сообщении было сказано, что на пути его распространения отсутствовали населенные пункты.
Вулкану был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.
Шивелуч находится в 45 км от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе, где проживают около пяти тысяч человек.