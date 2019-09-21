«Дорога памяти»: дочь маршала Малиновского рассказала о ранении отца

Наталья Малиновская, дочь маршала Советского Союза Родиона Малиновского, рассказала «Звезде» об оплошности, произошедшей во время Ясско-Кишиневской операции (август 1944 года), которая едва не стоила жизни ее отцу.

«Нужно было помимо военных вопросов решать вопросы политические, разрабатывать ввод наших войск в Бухарест. Папа летел на По-2 на переговоры с правительством румынским, и летел он как раз над районом, где шел бой», - пояснила дочь советского военачальника.

По словам Малиновской, самолет, в котором летел ее отец, а также начальник штаба генерал Иванов, был обстрелян немцами, и только благодаря мастерству летчика удалось сохранить воздушное судно и успешно приземлиться.

«Когда они были на аэродроме, из того самолета вышел генерал Иванов и сказал: "Родион Яковлевич, у меня в самолете 24 пробоины". Папа ему на это ответил: "Сколько в самолете, не знаю, а в спине одна"», - добавила Малиновская.

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