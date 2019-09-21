Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке удалось локализовать

Спустя почти четыре часа с момента поступления сообщения о возгорании в торговом центре «Максим» во Владивостоке пожарные смогли локализовать пламя на площади в тысячу квадратных метров.

«В 09.40 - локализация пожара», - сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

При этом спасатели опровергли сообщения о серьезных обрушениях, отметив, что произошло частичное падение элементов конструкций и декора здания.

В настоящее время тушение пожара продолжается. На месте работают 56 человек личного состава спасателей и 19 единиц техники.