Аномальная погода скажется на здоровье россиян

Частые перепады атмосферного давления и смены температур, которые в последние дни происходят в России, плохо сказываются на здоровье людей, рассказал аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.

«Плохо то, что очень сильно в последнее время качается атмосферное давление. И из-за этого у людей приличные проблемы с артериальным давлением», - считает эксперт.

Когда погода резко меняется, больше других страдают люди с хроническими заболеваниями. В интервью порталу URA.RU Щепеляев пояснил, что иммунная система не выдерживает таких перепадов, из-за этого возникает иммунодепрессия, возрастает риск возникновения ОРВИ и других болезней.

Ранее Росгидромет опубликовал вероятностный прогноз погоды на октябрь-март, где отмечалось, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.