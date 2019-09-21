«Семь нот»: фестиваль «Круг света» стартовал в Москве

Шоу «Семь нот» открыло международный фестиваль «Круг света». Зрители смогли увидеть грандиозное представление в пятницу, 20 сентября, на Гребном канале в Москве.

Мультимедийный мюзикл развернулся прямо над водой, где была возведена специальная дуга, соединяющая два берега, на которой расположился экран для видеопроекций. Все это сопровождалось огневыми и световыми эффектами и музыкой.

Ежегодный фестиваль «Круг света» будет проходит в столице до 24 сентября на девяти площадках. Участники фестиваля представят пиротехнические и 3D-мэппинговые шоу, световые инсталляции и лазерные проекции. Вход на все площадки свободный.