Путин прилетел в Иркутскую область и направился в Тулун для проверки

Президент России Владимир Путин прилетел с проверкой в пострадавшую от наводнения Иркутскую область. Из аэропорта Братска президент отправился в Тулун, пострадавший этим летом сразу от двух волн паводков.

Глава государства посетил школу №6, восстановленную после удара стихии. Еще недавно в здании был подтоплен первый этаж, повреждены мебель, оборудование мастерских и пищеблок. Сегодня там, как и во всей стране, прозвенел первый звонок.

С Днем знаний учащихся поздравил Владимир Путин.

Ожидается, что президент также встретится с жителями Тулуна, а затем проведет совещание по обеспечению жильем граждан, которые потеряли свои дома.

В июле Владимир Путин уже приезжал в Тулун. Тогда президент высказал неудовлетворение ходом восстановительных работ и заявил, что посетит регион еще раз в начале сентября, чтобы проверить, как организована учеба.

Тулун наиболее сильно пострадал от паводков в Иркутской области после продолжительных дождей. Всего погибло 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. По последним данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из которых 1,3 тыс. снесло водой, а также более 5 тыс. строений пойдет под снос.