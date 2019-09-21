США перебрасывают войска и средства ПВО на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск и средств противовоздушной обороны на Ближний Восток. Об этом рассказал министр обороны страны Марк Эспер.

«Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне», - подчеркнул Эспер.

По словам главы Пентагона, Вашингтон принял такое решения после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые, по версии США, совершил Иран. При этом Эспер заверил, что Штаты не хотят войны с Тегераном, однако «имеют большое количество военных вариантов действий», и назвал развертывание дополнительных сил лишь первым шагом в ответ на «агрессию Ирана».

Глава минобороны заключил, что помощь США необходима, чтобы укрепить оборону Саудовской Аравии и ОАЭ, а также «вернуть Иран за стол переговоров».

Как заявил председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, отправляемый в Саудовскую Аравию дополнительный американский контингент будет умеренным, «это не будут тысячи человек», передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в произошедшем Иран. В Тегеране свою причастность к случившемуся категорически отрицают.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы нанести удар по 15 объектам Ирана.