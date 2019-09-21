Внедорожник устроил ралли в заполненном людьми ТЦ в Чикаго: видео

В Чикаго черный внедорожник влетел в холл торгового центра и проехал мимо вестибюлей.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как автомобиль сносит торговую стойку и продолжает движение.

Машина задела нескольких посетителей, им оказали медицинскую помощь. На место происшествия прибыла полиция и задержала нарушителя. В настоящее время, его допрашивают в отделе.

На днях автомобиль протаранил Trump Plazа в Нью-Йорке. Водитель не справился с управлением транспортного средства и врезался в здание. В результате пострадали два человека.