Жена Григорьева-Апполонова из «Иванушек» подала на развод

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов и его супруга Марина Банкова подали на развод.

Судебное заседание состоялось 20 августа. Паре дали время на раздумье до 10 сентября.

Как сообщает StarHit, жена певца в настоящий момент находится в других отношениях. Она встречается с 28-летним баскетболистом «Химок» Андреем Зубковым. Именно Банкова стала инициатором развода.

Дети Андрея и Марины - 15-летний Иван и 11-летний Артемий - остались жить с отцом. Тем не менее, по данным СМИ, они могут поехать к маме всегда, когда сами того пожелают.