Жена Григорьева-Апполонова из «Иванушек» подала на развод
По данным СМИ, сейчас супруга певца встречается с 28-летним игроком баскетбольного клуба «Химки» Андреем Зубковым.
© Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов и его супруга Марина Банкова подали на развод.
Судебное заседание состоялось 20 августа. Паре дали время на раздумье до 10 сентября.
Как сообщает StarHit, жена певца в настоящий момент находится в других отношениях. Она встречается с 28-летним баскетболистом «Химок» Андреем Зубковым. Именно Банкова стала инициатором развода.
Дети Андрея и Марины - 15-летний Иван и 11-летний Артемий - остались жить с отцом. Тем не менее, по данным СМИ, они могут поехать к маме всегда, когда сами того пожелают.