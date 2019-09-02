Розенбаум находится в реанимации в тяжелом состоянии
Известный российский певец Александр Розенбаум находится в одной из столичных больниц.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Российский певец Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию, после которой он остается в реанимации одной из московских больниц.
Как сообщает Baza, 67-летний артист находится в тяжелом состоянии. Операция продолжалась несколько часов и завершилась успешно, рассказали врачи.
Подробности пока не сообщаются.