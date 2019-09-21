Путин назвал СМИ действенным механизмом общественного контроля

Владимир Путин поприветствовал гостей и участников фестиваля журналистов «Вся Россия - 2019», который стартовал в Сочи. Президент России отметил важную роль средств массовой информации в отношениях между властью и гражданами.

«Сегодня средства массовой информации служат действенным механизмом общественного контроля. Активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью», - говорится в сообщении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

По словам главы государства, СМИ имеют возможность действовать с помощью конструктивной критики, а также организовывая полезные инициативы. Благодаря журналистам удается решать многие волнующие россиян проблемы. Путин также отметил повышение заинтересованности и стремления самих граждан включаться «в реализацию социальных и общественно значимых проектов».

XXIII Форум современной журналистики «Вся Россия-2019» проходит в Сочи с 20 по 27 сентября. В фестивале примут участие известные журналисты, общественные деятели, политики и предприниматели из разных регионов страны.