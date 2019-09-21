Влюбленный сделал предложение своей девушке под водой и утонул

Американец Стивен Вербер-младший утонул, когда делал предложение руки и сердца своей девушке во время отпуска в Танзании.

Вместе со своей возлюбленной Кенеша Антуан они решили провести отпуск в домике у океана, который был частично погружен под воду, что позволяло паре наблюдать за подводным миром.

Когда девушка была в комнате, молодой человек подплыл к стеклу в маске, развернул листок с предложением стать его женой и открыл коробочку с кольцом.

Происходящее Кенеша снимала на камеру. Последние кадры со Стивеном она выложила на своей странице в Facebook. Девушка написала, что ее жених так и не всплыл на поверхность.

«Ты так и не поднялся из этих глубин, поэтому никогда не услышишь мой ответ. Да! Да! Миллион раз, да, я выйду за тебя замуж! Нам так и не удалось отпраздновать начало всей нашей жизни, так как самый счастливый день для нас превратился в самый ужасный», - написала она.

Кенеша не уточнила, что именно произошло с ее парнем, захлебнулся ли он водой, или же у него случился сердечный приступ.