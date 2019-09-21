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Горящий ТЦ во Владивостоке начал обрушиваться

Наталья Вальханская
02:33 21.09.2019
Пожарные уже более трех часов не могут справится с возгоранием в одном из крупнейших торговых центров Приморья.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Внутренние конструкции горящего во Владивостоке торгового центра «Максим» частично обрушились, сообщили в региональном управлении МЧС. В настоящее время пожарные продолжают бороться с возгоранием, однако до сих пор огонь не удалось локализовать.

К зданию ТЦ приехали еще две пожарные машины.

Открытого пламени, как было в первые часы пожара, уже не видно, из здания валит густой черный дым, а в воздухе стоит душащий запах гари, сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.

Пожар в крупном торговом центре Приморья начался около шести утра по местному времени (23.00 мск). Огонь быстро распространился на площадь в тысячу «квадратов».

По предварительной информации, возгорание произошло в «ресторанном дворике», который расположен на пятом этаже здания.

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