В Албании произошло мощное землетрясение, пострадали десятки людей

В Албании произошло два землетрясения магнитудой 5,8 балла и 5 баллов по шкале Рихтера. Травмы получили 52 человека. Им оказывается медицинская помощь.

Больше всего от землетрясения пострадали столица Албании Тирана, город Дуррес, расположенный на побережье Адриатического моря, а также населенные пункты Поградец, Фиери и ряд городов в юго-западной части Северной Македонии. Подземные толчки ощущались даже в Греции и Италии.

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Экстренные службы работают на месте разрушений, сообщает Albanian Daily News. Власти страны утверждают, что землетрясение стало самым мощным за последние 30 лет. В связи с произошедшим премьер-министр Албании отменил свою поездку в Нью-Йорк.