«Круг света»: кадры светопредставления на фасаде Политехнического музея
Представление прошло в рамках фестиваля «Круг света».
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
На здании Политехнического музея в Москве в субботу в рамках фестиваля «Круг света» прошло красочное световое шоу.
На фасаде показали историю музея, продемонстрировали работу человеческого организма и устройство вселенной.
Ежегодный фестиваль «Круг света» будет проходит в столице до 24 сентября. В этом году задействуют девять площадок, вход на них бесплатный.