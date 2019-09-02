Мощный тайфун обрушился на китайский курорт и движется к Приморью
Через несколько дней тайфун ожидают в Японии и Корее, а далее он двинется в Приморье.
© Видео: 支那猪习近平, Youtube © Фото: 支那猪习近平, Youtube
Мощный тайфун «Линглинг» обрушился на китайский остров Хайнань.
Сильнейшие ветра и ливни не дают выйти на улицу туристам и местным жителям. Движение транспорта парализовано. Целые населенные пункты оказались полностью разрушены.
Кадры с места очевидцы публикуют в Сети.
По данным местных СМИ, в результате разгула природной стихии несколько человек погибли.
Ожидается, что через неделю тайфун настигнет Приморье и принесет с собой ветер и осадки, которые могут стать причиной паводка.