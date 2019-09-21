Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после вывода их комы из-за того, что ее погружали в это состояние медикаментозно для улучшения эффективности лечения.

Как объяснил врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе, между искусственной комой и комой, вызванной опухолью мозга, существует большая разница.

По словам Саникидзе, нет ничего удивительного в том, что актрису перевели из отделения реанимации, все это зависит от лечения и размера опухоли. Кроме того, отметил специалист глиобластома по-разному реагирует на лечение, все зависит от генетики человека и от расположения самой опухоли.

«Если опухоль, например, в правой или левой лобной доле, то человек ходит, передвигается. Часто самостоятельно такие пациенты ходят в наш институт имени Бурденко на облучение, на химиотерапию. И живут полноценной жизнью до какого-то этапа», - объяснил нейрохирург в разговоре с сайтом «Комсомольская правда».

У актрисы, по сведениям различных источников, был диагностирован рак мозга. Сообщения об ухудшении ее состояния появились в середине сентября. По данным СМИ, о болезни Заворотнюк узнала еще зимой. Сейчас она проходит лечение в одной из московских клиник.