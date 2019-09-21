СМИ узнали размер пенсий российских звезд

СМИ узнали, какую пенсию получают звезды эстрады и кино в России. Оказалось, что суммы при одинаковой известности отличаются.

Так, российская примадонна Алла Пугачева получает около 47 тысяч рублей, благодаря званию «Народной артистки». При этом она нередко появляется в сетевых магазинах около деревни Грязь, где пользуется «семейной скидкой».

Немаленькую пенсию получает и актриса Светлана Светличная. По ее словам, государственная поддержка составляет 50 тысяч рублей, пишет StarHit.

Около 30 тысяч рублей получает телеведущий Николай Дроздов. Он признался, что мог бы прожить на эти деньги, но ему приходится помогать детям и внукам финансово.

А вот певице Лолите не повезло - она будет получать всего шесть тысяч из-за проблем с документами, так как много лет работала на Украине, а там трудовой стаж, по ее словам, подтверждать не будут.

Большими пенсиями также не могут похвастаться и Роза Сябитова (14 тысяч), Николай Цискаридзе (12 тысяч).