Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
14-летняя девочка прибыла в аэропорт Внуково из Самары вечером 18 сентября, но с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.
© Фото: MVD.Abkhazia, Facebook
Потерявшуюся в Москве теннисистку из Абхазии нашли, она в полном порядке, сообщили в МВД республики.
«Девочка в полном порядке и доставлена родителям», - говорится в сообщении.
Ранее поступила информация, что 14-летняя девочка прибыла в аэропорт Внуково из Самары вечером 18 сентября, но с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.
Теннисистка учится в самарской школе Олимпийского резерва. В аэропорте ее зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как похожая на пропавшую девушка обнимается с неизвестным молодым человеком.