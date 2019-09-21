Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

Потерявшуюся в Москве теннисистку из Абхазии нашли, она в полном порядке, сообщили в МВД республики.

«Девочка в полном порядке и доставлена родителям», - говорится в сообщении.

Ранее поступила информация, что 14-летняя девочка прибыла в аэропорт Внуково из Самары вечером 18 сентября, но с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

Теннисистка учится в самарской школе Олимпийского резерва. В аэропорте ее зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как похожая на пропавшую девушка обнимается с неизвестным молодым человеком.