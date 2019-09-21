«Лес - это часть жизни»: экофестиваль стартовал в Москве

В Москве в Парке Горького в субботу, 21 сентября, стартовал Первый московский экологический фестиваль. Его посетители могут послушать выступления звезд эстрады, поучаствовать в мастер-классах и лекциях, понаблюдать за очисткой водолазами дна Москвы-реки, научиться эко-волонтерству и многому другому.

Фестиваль проходит в поддержку общероссийской кампании «Сохраним лес», в рамках которой до конца октября в регионах России планируется посадить 30 миллионов саженцев деревьев. Ожидается, что в акции по всей стране примут участие около 3 миллионов человек.

Актер, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков посетил площадку «Пульс природы» на экофестивале и даже придумал дизайн для экосумки.

«Я из Сибири, где лес - это часть жизни. Тайга - часть жизни. И те трагедии, которые у нас происходили много лет, и сейчас недавно - это личные трагедии. И сейчас здесь мы вместе начинаем восстанавливать, то, что нам казалось, было утеряно навсегда. Вот это «утеряно навсегда» мы здесь хотим опровергнуть. Для нас это очень важно. И сегодня здесь будет проходить мозговой штурм, где молодые ребята на пересечении идей, задач, смыслов, будут стараться найти пути решения для того, чтобы наша страна была красивая, чистая, и у нас все буйно прорастало: и идеи, и леса, и душа», - сказал Машков.

На разных площадках фестиваля можно проверить качество воды и воздуха, измерить радиационный фон, изучить современную пожарную технику и даже потушить небольшой пожар.