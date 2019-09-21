Из Петербурга в Швейцарию: реконструкторы повторяют переход Суворова через Альпы

В Швейцарию из Санкт-Петербурга отправилась команда реконструкторов, намеренных повторить легендарный переход Суворова через Альпы, произошедший осенью 1799 года.

Причем в то же время года, в той же амуниции, с тем же снаряжением, что и 220 лет назад. Торжественный старт экспедиции, которая готовилась более двух лет, был дан в Государственном мемориальном музее Суворова в Санкт-Петербурге.

В начале похода, 20 сентября, реконструкторы посетили Русский лес у немецкого города Вайнгартен, где в суворовские времена находился госпиталь. Там участники установили памятный камень, привезенный из имения Суворова Кончанское, откуда полководец отправился в свои последние походы.

Закончить переход реконструкторы планируют 4 октября, одолев перевал Паникс и воссоздав один из эпизодов битвы в Мутенской долине.