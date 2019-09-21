Будущего соперника Oxxxymironom по баттлу задержали за наркоторговлю

Филиппинского рэп-исполнителя Loonie (Малона Перорамаса) задержали по подозрению в наркоторговле. Местная полиция отметила, что поймана мужчину на продаже марихуаны.

Вместе с ним задержанными оказались еще четверо, включая его младшую сестру. Инцидент случился 18 сентября.

У рэп-исполнителя и его спутников были обнаружены 15 пакетиков с наркотиками на 100 тысяч песо (более 120 тысяч рублей). По данным полиции города Макати, которые опубликовали соответствующее видео на своей странице в Facebook, молодых людей задержали после того, как правоохранители передали им помеченные купюры. Отмечается, что за рэпером следили два месяца.

Сам артист отрицает свою вину. Он утверждает, что приехал к онкобольному поклоннику, чтобы поздравить его с днем рождения. Там и произошло задержание.

Loonie должен был стать оппонентом российского рэпера Oxxxymironom в 2020 году на рэп-баттле. Россиянин считает, что дело против его коллеги сфабриковано.