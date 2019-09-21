В Севастополе в пятый раз пробежали «Кросс нации»

В Севастополе 21 сентября состоялся легкоатлетический пробег в рамках проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации». Старты прошли на трех основных дистанциях: 1000, 2000 и 4000 метров, а на дистанции 500 метров для юных любителей бега.

Участие в забеге «Кросс нации» и «Цифровом забеге» приняли около тысячи жителей города, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Среди участников присутствуют как профессиональные спортсмены, так и любители. К концу мероприятия мы ожидаем порядка тысячи человек», - заявил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Победители и призеры получили грамоты, медали, кубки и ценные подарки.

Всероссийский день бега – самое массовое спортивное мероприятие в стране. Он проходит ежегодно с 2004 года. В Севастополе пробег проводится в пятый раз.