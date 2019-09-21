Трамп отверг обвинения в давлении на президента Зеленского

Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Фейковые СМИ и их партнеры - Демократическая партия - хотят как можно дальше держаться от требования Джо Байдена к правительству Украины уволить прокурора, который расследовал деятельность его сына, или они не получат большой объем средств от США», - написал Трамп.

Поэтому, утверждает американский лидер, и была сфабрикована история о «совершенно прекрасном» разговоре с Зеленским.

Ранее Байден потребовал опубликовать запись телефонного разговора Трампа с Зеленским. По данным издания The Wall Street Journal, американский лидер по телефону «неоднократно оказывал давление» на украинского коллегу, чтобы он «открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».