Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил, что покидает свой пост.
© Фото: Elmar Kremser, SVEN SIMON, Globallookpress
Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке в понедельник, 2 сентября. Об этом он написал в Facebook.
По словам политика, он принял такое решение, поскольку считает, что уже выполнил свою миссию на данном этапе.
«Для меня было большой честью и в то же самое время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии», - написал он.
Согласно закону, после отставки премьера слагает полномочия все правительство, а кабмин исполняет обязанности до утверждения нового состава.
Бахтадзе отметил, что проведет брифинг, на котором расскажет о причинах своего решения.