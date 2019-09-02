Премьер-министр Грузии подал в отставку

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке в понедельник, 2 сентября. Об этом он написал в Facebook.

По словам политика, он принял такое решение, поскольку считает, что уже выполнил свою миссию на данном этапе.

«Для меня было большой честью и в то же самое время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии», - написал он.

Согласно закону, после отставки премьера слагает полномочия все правительство, а кабмин исполняет обязанности до утверждения нового состава.

Бахтадзе отметил, что проведет брифинг, на котором расскажет о причинах своего решения.